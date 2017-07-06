Приглашаем на Петропавловский Крестный ход вокруг г.Уфы

3-7 июля 2017г. в г.Уфе, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, проходит Крестный ход, посвященный празднику Святых апостолов Петра и Павла.

За пять дней пути верующие проходят более 120 км. Начался Крестный ход 3 июля от Сергиевского Собора и постепенно, в течении 5 дней, обходит весь город.

В первый день Крестный ход проходил до Серафимовского храма с.Русский Юрмаш, затем на второй день 04 июля до Никольского храма мкрн. Шакша.

Далее в третий день 05 июля Крестный ход отправится от Никольского храма мкрн. Шакша до Пателеимовского храма г. Уфы.

В четвертый день 06 июля - от Пателеимовского храма г. Уфы до Георгиевского храма мкрн. Затон.

В пятый день 07 июля - от Георгиевского храма мкрн. Затон до Андреевского храма микрорайона Дёма и возвращается снова в Сергиевский Собор. В каждом храме по пути следования Крестный ход тепло встречают колокольным звоном, служатся молебны, паломники имеют возможность отдохнуть и потрапезничать.

Приглашаем всех желающих принять участие в Крестном ходе.

Руководитель Паломнической службы Уфимской епархии

Протоиерей Антоний Зимин