Приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»

Положение о проведении
VI ежегодного фестиваля самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация».
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Отдел по культуре Уфимской епархии приглашает принять участие в VI ежегодном фестивале самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация» (далее – фестиваль), приуроченном к великому празднику Рождества Христова.
II. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
- Главной задачей фестиваля является христианская проповедь;
- Сохранение и развитие российской церковной певческой культуры на любительском уровне в молодежной среде г. Уфы и республики;
- знакомство с творчеством и исполнительским мастерством самодеятельных хоровых коллективов в г. Уфе и республике;
- Содействие в воспитании кадров для пения в церковных хорах;
- Пропаганда духовно-нравственных ценностей Православного Христианства через хоровое и ансамблевое певческое искусство;
- Обмен опытом между руководителями и исполнителями.
III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
- В фестивале «Рождественская овация» могут принимать участие все самодеятельные хоровые коллективы и вокальные ансамбли Башкортостанской митрополии.
- Так как работа с детскими коллективами имеет свою отличную специфику, коллективам с составом участников моложе 9 лет, предлагается принять участие в качестве гостей фестиваля. Они будут награждены специальными призами.
- Хоровые коллективы, сочетающие в себе детский и взрослый состав, могут принять равноправное участие в борьбе за номинации.
- Хоровой коллектив должен состоять из людей, не имеющих высшего, или среднего (специального) профессионального образования в любой музыкальной специальности. Исключение возможно для руководителя коллектива.
- К борьбе за лидерство в номинациях не допускаются коллективы с певческим составом менее 6 человек.
IV. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
- Фестиваль «Рождественская овация» состоится 9 января 2017 г, начало в 13.00 по уфимскому времени. (В дате, времени и месте проведения возможны корректировки)
- Место проведения конкурса: Октябрьской Революции д. 3а актовый зал II корпуса БГПУ
- Участники до 1 января 2017 г. могут подать заявку по электронному адресу christmas.ovation@yandex.ru , или по тел. 89872515386, 89174669533, содержащую следующую информацию:
- наименование певческого коллектива, количество;
- перечисление произведений, которые будут исполнены коллективом;
- Ф.И.О регента или руководителя коллектива;
- координаты для связи
- необходимое оборудование (стол, стул и т.д.).
V. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится по номинациям:
- Церковные песнопения:
В обязательную программу входит исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас; произвольно – одно любое богослужебное песнопение.
- Художественное пение: два любых произведения малой формы.
(По количеству произведений и времени звучания возможны корректировки, в зависимости от количества участников, в сторону сокращения)
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
- Подготовка и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом фестиваля, который определяет, сроки, условия проведения, регламент, состав жюри фестиваля, а также, информирует участников.
- В составе оргкомитета фестиваля:
- протоиерей Шерышев Евгений Александрович
- диакон Латыпов Руслан Римович
- Бессмертнова Елена Владимировна (тел. для связи 8-987-25-15-386)
- Ермоленко Юлия Валентиновна (тел. для связи 8-917-46-69-533)
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
- Коллективы (участники) фестиваля получают "серебряную" грамоту «За успешное выступление в VI ежегодном фестивале хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация»;
- Победители в номинациях «За лучшее исполнение в категории «Церковное пение», а также «За лучшее исполнение в категории «Художественное пение» награждаются "позолоченными" грамотами;
- В номинации «Победитель фестиваля» призером станет лучший коллектив, набравший наибольший балл в обеих номинациях. Награждается кубком победителя фестиваля.
- Победителем фестиваля может стать только коллектив, исполнивший всю программу конкурса. Если коллектив участвует только в одной из номинаций, или выступает, не претендуя на победу в номинациях, он исключается из борьбы за кубок.
- Коллектив, ставший победителем фестиваля, исключается из борьбы за другие номинации. Равно как и победитель в одной из номинаций исключается из борьбы за лидерство в другой. Один коллектив не может являться победителем более чем в одной номинации.
- Так же любой, выступивший на фестивале, коллектив может получить специальный приз зрительских симпатий (определяется путём анонимного зрительского голосования)
- Любой коллектив, выступивший на фестивале, может получить специальный приз жюри фестиваля (присуждается членами жюри фестиваля по договорённости, либо по голосованию)
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. Оргвзнос не взимается.