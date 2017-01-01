Приглашаем на VI-ю «РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ОВАЦИЮ»

Положение о проведении

VI ежегодного фестиваля самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация».



I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Отдел по культуре Уфимской епархии приглашает принять участие в VI ежегодном фестивале самодеятельных хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация» (далее – фестиваль), приуроченном к великому празднику Рождества Христова.

II. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Главной задачей фестиваля является христианская проповедь;

Сохранение и развитие российской церковной певческой культуры на любительском уровне в молодежной среде г. Уфы и республики;

знакомство с творчеством и исполнительским мастерством самодеятельных хоровых коллективов в г. Уфе и республике;

Содействие в воспитании кадров для пения в церковных хорах;

Пропаганда духовно-нравственных ценностей Православного Христианства через хоровое и ансамблевое певческое искусство;

Обмен опытом между руководителями и исполнителями.

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

В фестивале «Рождественская овация» могут принимать участие все самодеятельные хоровые коллективы и вокальные ансамбли Башкортостанской митрополии.

Так как работа с детскими коллективами имеет свою отличную специфику, коллективам с составом участников моложе 9 лет, предлагается принять участие в качестве гостей фестиваля. Они будут награждены специальными призами.

Хоровые коллективы, сочетающие в себе детский и взрослый состав, могут принять равноправное участие в борьбе за номинации.

Хоровой коллектив должен состоять из людей, не имеющих высшего, или среднего (специального) профессионального образования в любой музыкальной специальности. Исключение возможно для руководителя коллектива.

К борьбе за лидерство в номинациях не допускаются коллективы с певческим составом менее 6 человек.

IV. СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль «Рождественская овация» состоится 9 января 2017 г, начало в 13.00 по уфимскому времени. (В дате, времени и месте проведения возможны корректировки)

начало в 13.00 по уфимскому времени. (В дате, времени и месте проведения возможны корректировки) Место проведения конкурса: Октябрьской Революции д. 3а актовый зал II корпуса БГПУ

Участники до 1 января 2017 г. могут подать заявку по электронному адресу christmas.ovation@yandex.ru , или по тел. 89872515386, 89174669533, содержащую следующую информацию:

- наименование певческого коллектива, количество;

- перечисление произведений, которые будут исполнены коллективом;

- Ф.И.О регента или руководителя коллектива;

- координаты для связи

- необходимое оборудование (стол, стул и т.д.).

V. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится по номинациям:

Церковные песнопения:

В обязательную программу входит исполнение тропаря и кондака Рождества Христова на глас; произвольно – одно любое богослужебное песнопение.

Художественное пение: два любых произведения малой формы.

(По количеству произведений и времени звучания возможны корректировки, в зависимости от количества участников, в сторону сокращения)

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Подготовка и проведение Конкурса осуществляется оргкомитетом фестиваля, который определяет, сроки, условия проведения, регламент, состав жюри фестиваля, а также, информирует участников.

В составе оргкомитета фестиваля:

- протоиерей Шерышев Евгений Александрович

- диакон Латыпов Руслан Римович

- Бессмертнова Елена Владимировна (тел. для связи 8-987-25-15-386)

- Ермоленко Юлия Валентиновна (тел. для связи 8-917-46-69-533)

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Коллективы (участники) фестиваля получают "серебряную" грамоту «За успешное выступление в VI ежегодном фестивале хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Рождественская овация »;

Победители в номинациях «За лучшее исполнение в категории «Церковное пение», а также «За лучшее исполнение в категории «Художественное пение» награждаются "позолоченными" грамотами;

В номинации «Победитель фестиваля» призером станет лучший коллектив, набравший наибольший балл в обеих номинациях. Награждается кубком победителя фестиваля.

Победителем фестиваля может стать только коллектив, исполнивший всю программу конкурса. Если коллектив участвует только в одной из номинаций, или выступает, не претендуя на победу в номинациях, он исключается из борьбы за кубок.

Коллектив, ставший победителем фестиваля, исключается из борьбы за другие номинации. Равно как и победитель в одной из номинаций исключается из борьбы за лидерство в другой. Один коллектив не может являться победителем более чем в одной номинации.

Так же любой, выступивший на фестивале, коллектив может получить специальный приз зрительских симпатий (определяется путём анонимного зрительского голосования)

Любой коллектив, выступивший на фестивале, может получить специальный приз жюри фестиваля (присуждается членами жюри фестиваля по договорённости, либо по голосованию)

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. Оргвзнос не взимается.