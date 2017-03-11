Приглашаем встретить Светлое Христово Воскресение на Святой Земле

По Благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона производится набор группы в паломническую поездку:

Светлое Христово Воскресение на Святой Земле

с 12 апреля по 17 апреля 2017

12.04 – Вылет из Уфы, Прибытие в аэропорт Бен-Гурион.

По дороге в отель экскурсия в Лиддо - гробница и храм св.Георгия Победоосца, Иоппия( Яффо), храм св. апостолов Петра и Павла, дом Симона Кожевника. Размещение в гостинице в Вифлееме. Ужин

Великий Четверг, 13.04

Храм Рождества. Иудейская пустыня. Иерихон –монастырь Искушения (Каранталь). Касер аль Яхуда - место крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Монастырь св. преподобного старца Герасима. Ночлег в Вифлееме. Ужин

Великая Пятница, 14.04

Крестный путь. Виа Долороса (Дорога Скорби) – путь, по которому шел Спаситель к месту Своей Крестной смерти. Храм Гроба Господня. Голгофа. Камень Миропомазания. Порог Судных врат, «Игольное Ушко» (Александровское подворье). Гора Сион. Горница Тайной Вечери, где накануне ареста Спаситель впервые совершает таинство Евхаристии. Здесь же в день пятидесятницы было сошествие Духа Святого на Апостолов. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Гробница царя Давида.

19:00-21:00 Вынос Святой Плащаницы. Чин Погребения в Свято-Троицкий Собор Русской Духовной Миссии. Крестный ход с плащаницей. Божественная Литургия. Ночь в отеле в Вифлееме. Ужин

Великая Суббота, 15.04

Ожидание схождения Благодатного огня – начиная с 4-5 утра!

В первой половине дня - Елеонская гора. Русский Спасо-Вознесенский монастырь. «Стопочка» - место Вознесения Господня. Гефсимания. Русский монастырь св.Равноапостольной Марии Магдалины, поклонение мощам Великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. Чудотворная икона Божьей Матери «Одигитрия». Пещерная церковь с гробницей Пресвятой Богородицы, гробницами св. прав. Иоакима и Анны и св. прав. Иосифа Обручника. Гефсиманский сад. Место моления о Чаше. Церковь Всех наций (церковь Страстей Христовых ) - церковь, построенная на месте древнего византийского храма в память моления о Чаше Господа перед арестом и крестными страданиями.

14:00 –14:30 –схождение огня. Начиная с 16:00- возможность зайти в Храм Гроба Господня и взять св. огонь! Возвращение в отель, отдых. 20:00 – возможность принять участие в пасхальном богослужении, освящение куличей. Служба.

С 24:00 – Крестный ход, Литургия (до 04-05 часов утра) Ночлег в Вифлееме . Ужин

Светлое Христово Воскресение. Пасха, 16.04

– 04-05:00 утра возвращение в отель, отдых и пасхальное разговение. Завтрак.

10:00 Вифлеем. Храм Рождества Христова на месте рождения Спасителя: Пещера Рождества, пещера убиенных Вифлеемских младенцев, пещера св. Блаженного Иеронима, чудотворная икона Божьей матери «Вифлеемская» Эйн Карем- Горненский монастырь, Храм Рождества Иоанна Крестителя. При наличии времени – Церковь Посещения- место встречи Элизаветы и Марии. Размещение в отеле в Нетании. Ужин

17.04 – завтрак, выезд на экскурсию c багажом

Назарет. Церковь Архангела Гавриила при Источнике Девы Марии. Церковь Благовещения над домом, где проживало Святое Семейство.

Галилейское море. Здесь Господь проповедовал, сотворил множество чудес и явился апостолам послеСвоего Воскресения. Участок Русской Духовной Миссии в Магдале - место исцеления Господом св.равноап. Марии Магдалины. Капернаум. Монастырь Двенадцати Апостолов. Гора Блаженств - местопровозглашения Нагорной проповеди. Табха - церковь умножения хлебов. Трансфер в аэропорт, вылет Тель Авив - Москва в 01.15 18 апреля

Пожертвование составляет

64 400 руб.

В стоимость входит: авиаперелет

проживание в отеле, двухразовое питание

страховка, экскурсии по программе

Оформление документов:

+7 917-7-3333-19

8(347)274-33-84 г.Уфа

ул.Свердлова, 98, комната 307