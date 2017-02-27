Проблема - простить

Наступает время радостоного очищения наших душ и тел – Святая Четыредесятница, Великий пост. Мы приносим Богу добровольный дар – пост, воздержание, а в ответ на малые усилия получаем любовь, мир, радость, а лучше сказать всего Бога через Святые Таинства и святые добродетели.

В преддверии Великого поста, времени очищения, осветления, преображения душ человеческих, Православная Церковь призывает нас примириться с нашими ближними и дальними. Ибо Сам Бог нам заповедал: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф.5:23-24). Как правило вечером Прощенного воскресения (иногда и утром), в храмах пройдет Чин прощения - мы будем испрашивать друг у друга прощение и прощать.

Не секрет, что примирение бывает для нас сложным шагом, иногда, кажется, невозможным. Но часто за непреодолимостью взаимного отчуждения стоят вполне преодолимые вещи, о которых и рассуждает психолог Ольга Красникова

свящ.Константин Новиков