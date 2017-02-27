Продолжается прием работ на конкурс «Серафимовский учитель – 2016/2017»

Москва, 26 декабря. Фонд преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе проводит прием работ для участия в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель».

Конкурс нацелен на поддержку педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризацию их лучших достижений.

В Конкурсе принимают участие работники (кроме категории руководителей) образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных организаций, медицинских организаций, средств массовой информации всех форм собственности.

На Конкурс предоставляются разработки тематических разделов по православной культуре в преподавании гуманитарных учебных предметов, предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.

Для победителей Конкурса предусмотрены 3 вида наград – почетное звание «Серафимовский учитель», Лауреат педагогической премии Фонда преподобного Серафима Саровского, поощрительная премия. Награждение победителей Конкурса проводится на торжественной церемонии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (с. Дивеево Нижегородской области). Кроме того, лучшие работы публикуются в сборниках образовательных программ, включая методический материал.

Заявки и прилагаемые к ним документы представляются на Конкурс в электронном виде и на бумажном носителе в срок до 15 февраля 2017 года.

Заявки в электронном виде направляются в Конкурсную комиссию с использованием информационно-аналитической системы «Серафимовский учитель», размещенной на интернет-сайте Благотворительного Фонда преподобного Серафима Саровского ( www.bfss.ru ); на бумажном носителе (только материалы, характеризующие претендента) - по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Ярмарочный проезд, д.10/1, Благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского.

Дополнительные вопросы в электронном виде можно направить в Конкурсную комиссию на адрес serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации.

СИНФО / епархия-уфа.рф