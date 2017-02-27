Благотворительный фонд «Мать и Дитя» в рамках программы «Ресурсный центр СО НКО РБ «Действуем вместе» Общественного фонда развития города, Министерства труда социальной защиты населения Республики Башкортостан, решения заседания Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и пунктов резолюций Гражданского форума 2014 - 2016-х годов, с 2017 года реализует Проект «3434. Простой номер благотворительности» направленный на объединения усилий социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)- Участников проекта, для повышения эффективности благотворительной деятельности, пропаганды, развития и комплексного решения финансирования совместных проектов.

Проект реализует работу СМС платформы, организации для Участников проекта сбора средств на благотворительные цели или некоммерческие акции с указанием индивидуального префикса (это текст (код), который указывается в начале текста СМС, для того чтобы сообщение попало по назначению).

Для повышения эффективности работы некоммерческих организаций и благотворительных фондов республики, с целью привлечения денежных средств от граждан реализован специально организованный процесс сбора пожертвований через СМС сообщения мобильных операторов. Для развития культуры благотворительности и организации процесса пожертвований от неравнодушных людей более простым и удобным способом.

Такая проблема, как сбор пожертвований, является очень актуальной для СО НКО, поскольку от этого зависит, насколько быстро и качественно будет оказана необходимая помощь подопечным или реализован тот или иной проект.

Успешная практика в работе по развитию благотворительной деятельности и привлечению спонсоров отмечается ежегодно в крупных городах республики и ее столицы. В основном тут задействованы крупные предприятия и их партнеры-представители некоммерческого сектора. И это, не смотря на экономическую ситуацию, когда сокращается финансирование государственных социальных программ и «поджимается» бюджет благотворительных проектов бизнеса.

Однако, в районах и городах работа по развитию благотворительной деятельности наблюдается слабой, не только в вопросах объема привлеченных сумм на благотворительность, но и в целом понимания населения о необходимости участия в данной деятельности.

В решении социальных задач ключевое значение имеет развитие новых видов сбора денежных средств - фандрайзинга (процесс привлечения денежных средств, которые организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или своей деятельности в целом).

В последние время становится популярным способ пожертвований через СМС сообщения, но это в масштабах России и чаще реализовано Московскими представителями некоммерческого сектора.

Фонд «Мать и Дитя» сегодня также имеет такую возможность благодаря участию в работе Союза НКО России и его партнеров.

В нашем проекте «3434. Простой номер благотворительности» мы предлагаем специально организованный процесс сбора пожертвований через СМС сообщения для обеспечения деятельности или реализации социально значимых программ.

Более подробная информация находится на сайте http://sms-nko.ru, руководитель проекта Корсун Иван Викторович, тел: (3473) 43-98-58, сот. 8-917-744-46-52, e-mail: info@mid-rb.ru.

С уважением,

Директор фонда

Т.Г. Кунаккузин