Программа "К тебе, Господь!" в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов

5 февраля 2017г., по приглашению администрации и по благословению настоятеля Свято-Никольского храма (микрорайон Шакша) митрофорного

протоиерея Иоанна Семенова, учащиеся детской воскресной школы этого храма посетили Уфимский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Программа "К тебе, Господь!", с которой выступили ребята, была подготовлена под руководством преподавателей Конновой А.А. и Самыкиной П.Ю.

После выступления дети подарили инвалидам подарки, сделанные своими руками. Все остались довольны. Но больше всех радовались дети: сегодня они поняли,что тоже могут творить добро!

Алевтина Коннова

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