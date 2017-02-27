Производственно-монтажная компания "Вневедомственное управление по пожарной безопасности" окажет профильные услуги

Производственно-монтажная компания "Вневедомственное управление по пожарной безопасности" (г.Уфа, Бессонова, 2Б, 1 этаж,) окажет профильные услуги.

Обращаем внимание, что если после проведения проверки Гопожнадзора в вашем предписании будут трудновыполнимые и дорогостоящие пункты такие как:

- Установить системы дымоудаления, пожаротушения.

- Увеличить ширину пути эвакуации.

- Сделать к дополнительный эвакуционный выход.

- Установить тамбур-шлюз.

Мы поможем вам избежать выполнения этих требований, при помощи независимой оценки пожарного риска. В связи с этим мы выполним бесплатный анализ предписаний МЧС. Наша команда поможет одновременно соблюсти законодательство и сэкономить па обеспечении пожарной безопасности, выбирая оптимальные решения.

Для бесплатного анализа отправьте нам на e-mail: plan-02@yandex.ru письмо с копией предписания МЧС и планировкой вашего объекта.