Производственно-монтажная компания "Вневедомственное управление по пожарной безопасности" окажет профильные услуги

Производственно-монтажная компания "Вневедомственное управление по пожарной безопасности" (г.Уфа, Бессонова, 2Б, 1 этаж,) окажет профильные услуги.
Обращаем внимание, что если после проведения проверки Гопожнадзора в вашем предписании будут трудновыполнимые и дорогостоящие пункты такие как:
- Установить системы дымоудаления, пожаротушения.
- Увеличить ширину пути эвакуации.
- Сделать к дополнительный эвакуционный выход.
- Установить тамбур-шлюз.
Мы поможем вам избежать выполнения этих требований, при помощи независимой оценки пожарного риска. В связи с этим мы выполним бесплатный анализ предписаний МЧС. Наша команда поможет одновременно соблюсти законодательство и сэкономить па обеспечении пожарной безопасности, выбирая оптимальные решения.
Для бесплатного анализа отправьте нам на e-mail: plan-02@yandex.ru письмо с копией предписания МЧС и планировкой вашего объекта.
Дополнительную консультацию можно получить по номеру 8 (347) 2000-537