Просьба о молитве

Друзья! В Казани в ДРКБ лежит двухлетний мальчик Никита Сопронов. Он весь в ожогах, которые получил при пожаре. Мама была на смене, бабушка не смогла пробиться сквозь огонь к малышу, спавшему в кроватке. Уже обожженного Никиту вынес через окно сосед. Врачи сообщили, что полученные травмы несовместимы с жизнью, но он вопреки всему живет, хоть и находится в коме.

Однако, спасти мальчика может только Господь Бог. Сейчас самое главное – это молитва о нем. Требуются не деньги, а то, что ими не измерить, – молитвенное сострадание, совместное движение отзывчивых на добро сердец.

Давайте поможем словами искренней молитвы о здравии и страдающему малышу Никите, и изнемогающей от горя матери!

На молитву собираемся тут:

https://vk.com/topic-67130116_34762964

А эта ссылка на страницу человека, у которого можно узнать о состоянии ребенка либо через него можно предложить свою помощь, передать что-то еще.

https://vk.com/id47483498

С уважением,

команда «Правжизнь»