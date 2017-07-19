Прот. Александр Данилов провел беседу о семейных ценностях с судебными приставами

7 июля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан состоялась беседа священника с личным составом управления.

По приглашению руководителя — главного судебного пристава Республики Башкортостан Махмутова Ильнура Анваровича - беседу провел руководитель епархиального отдела по работе с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов.

Тему обозначили актуальную - семейные ценности. При обращении к слушателям священник сказал: "В любое время сила и крепость семьи заключалась в семейных ценностях и традициях, которые передаются из поколения в поколение. В семье, как важнейшем институте формирования, развития и становления человека, закладываются основы духовных и культурных ценностей. Крепкая семья - сила и мощь всего государства." Затем он напомнил о важности исполнения пятой заповеди, то есть почтения к родителям, властям и руководителям. Также о.Александр коснулся такой непростой темы, как сожительство, в народе называемое "гражданским браком", хотя гражданский брак - это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти. Он подчеркнул, что те, кто "пробует" себя в подобных отношениях, почему-то забывают одну простую вещь: каждый день, каждая секунда нашей жизни - уникальны. Отношения мужчины и женщины - это не поле для экспериментов, а большая ответственность перед Богом и обществом.

В заключении о.Александр ответил на вопросы сотрудников, а Ильнур Анварович сердечно поблагодарил его за проведенную беседу.

Елена Бессмертнова