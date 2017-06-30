Прот. Ромил Гареев принял участие в заседании ФАС по РБ

22 марта 2017 года Благочинный 1-го, Уфимского, округа, настоятель храма Матроны Московской протоиерей Ромил Гареев принял участие в заседании экспертного совета по применению законодательства о рекламе Федеральной антимонопольной службы по РБ.

На заседании Экспертного Совета были подведены краткие итоги деятельности Башкортостанского УФАС России по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о рекламе за 2016 год. Так же были оглашены результаты рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание Экспертного Совета по применению законодательства о рекламе 29 ноября 2016 года, члены Экспертного совета проинформированы об изменениях, внесенных в законодательство РФ «О рекламе».

На заседании Экспертного совета был обсужден вопрос специализации Башкортостанского УФАС России: «Проблемные вопросы применения законодательства Российской Федерации о рекламе (в том числе проблемы доказывания и определения восприятия потребителями существенной информации, указанной в рекламе)». Членам Совета была выражена благодарность за помощь в решении проблем доказывания введения потребителя в заблуждении. Члены совета отметили необходимость развития данной темы, а также поиска новых методов и подходов для доказывания и определения восприятия потребителями существенной информации, указанной в рекламе.

Члены Экспертного Совета приняли активное участие в обсуждении вопросов введения потребителя в заблуждение из-за отсутствия части существенной информации в рекламе, а также наличия в рекламе непристойных и оскорбительных образов. Вопросы, вынесенные на заседание Экспертного Совета, являются актуальными и интересуют горожан нашего города, что и отражается в жарких обсуждениях и спорах членов Совета.

Члены Экспертного Совета основательно готовятся к предстоящим заседаниям совета: изучают этимологию используемых в рекламе терминов, в том числе, используя толковый словарь русского языка, заранее выезжают на место размещения рекламы, что помогает всесторонне рассмотреть рекламу, ее посыл и целевую аудиторию, для которой она разработана.

Экспертным Советом рекомендовано рекламодателям более тщательно изучать целевую аудиторию при разработке рекламных макетов.