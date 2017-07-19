Прот. Вячеслав Архангельский принял участие в обсуждении семейной политики Башкортостана

18 июля 2017 года по приглашению администрации премьер – министра Республики Башкортостан и по благословению Митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, руководитель Отдела благотворительности и социального служения Уфимской епархии протоиерей Вячеслав Архангельский принял участие в заседании Координационного совета при Правительстве Башкортостана по государственной семейной политике.

На заседании были рассмотрены вопросы:

О дополнительных финансовых мерах, направленных на реализацию Плана дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в Республике Башкортостан на 2017 – 2020 годы. Реализация системы сопровождения семей в Республике Башкортостан. Утверждение плана работы Координационного совета при Правительстве Республики Башкортостан по Государственной семейной политике на II полугодие 2017 года.

Отец Вячеслав принял участие в обсуждении вопросов, внес предложения по повестке собрания.