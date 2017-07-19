Прот.Александр Данилов посетил выпуск военной кафедры УГАТУ

7 июля 2017г. в Уфимском государственном авиационном техническом университете состоялось праздничное мероприятие, посвященное присвоению первых воинских званий выпускникам УГАТУ, прошедшим обучение по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров запаса на военной кафедре.

В начале торжественного собрания были озвучены приказы о присвоении званий, которые зачитали начальник военной кафедры полковник Ю.Е.Петров и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам г. Уфы И.Р.Ибрагимов.

С приветственными и поздравительными словами к выпускникам обратились ректор УГАТУ Н.К.Криони, главный инженер военно-транспортной авиации России полковник М.В.Козлов, помощник командующего Военно-транспортной авиации подполковник А.В.Иванилов, и.о. Военного комиссара РБ полковник Р.М.Валеев, руководитель отдела Уфимской епархии РПЦ по работе с РА и МЧС протоиерей Александр Данилов, первый заместитель председателя ДУМ РБ хазрат Аюп Бибарсов.

Отец Александр поздравил ребят от имени митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, а так же напомнил, что основополагающей духовной основой нашего народа во все времена была вера в Бога, позволяющая противостоять любому агрессору и являющаяся силой не только для защиты своих рубежей, но и других стран, и пожелал, чтобы эта вера преизобиловала, Божественные заповеди были ориентиром в решении любой проблемы, сердце было наполнено любовью к нашей великой стране, нашей Родине - России, которая без этой любви существовать не может.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Елена Бессмертнова

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