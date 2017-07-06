ПСТГУ приглашает на курсы подготовки церковных специалистов

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете действуют курсы подготовки церковных специалистов. Университет объявляет очередной прием на программы обучения катехизаторов, миссионеров, социальных и молодежных работников для работы на приходах и в благочиниях. Начало обучения - сентябрь 2017 года.

Образовательные программы рассчитаны на подготовку специалистов, которые смогут занять соответствующие штатные должности на приходах и в благочиниях. На обучение принимаются священнослужители и миряне, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Для поступления необходимо представить направление от настоятеля прихода (благочинного) или благословение духовника, заверенное настоятелем прихода.

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя) и заочная. Обучение по программам подготовки церковных специалистов проходит на Миссионерском факультете, богословские дисциплины преподаются на факультете Дополнительного образования.

Срок обучения при очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 3 года (6 семестров на Миссионерском Факультете и 7 семестров на Факультете Дополнительного Образования). Срок обучения заочной формы обучения составляет 2 года 4 месяца (4 семестра на Миссионерском Факультете и 5 семестров на Факультете Дополнительного Образования).

Обучение платное. Для абитуриентов, поступающих по целевому направлению настоятелей приходов предусмотрена возможность обучения за счет приходов.

Стоимость обучения на Миссионерском Факультете:

Форма обучения Продолжительность обучения (семестров) Стоимость обучения за семестр (руб.) Полная стоимость обучения (руб.) Очно-заочная 6 3 000 18 000 Заочная 4 2 000 8 000

Стоимость обучения Факультете Дополнительного Образования:

Форма обучения Продолжительность обучения (семестров) Стоимость обучения за семестр (руб.) Полная стоимость обучения (руб.) Очно-заочная 7 7 500 52 500 Заочная 5 10 000 50 000

Поступающие проходят вступительные испытания, включающие собеседование по Основам Православия. По результатам успешного освоения Программы выдается документ церковного образца, дающий право осуществлять миссионерскую, катехизическую, социальную или молодежную деятельность на приходах Русской Православной Церкви.

Прием документов проводится с 1 августа по 2 сентября 2017 года по адресу: город Москва, улица Иловайская, д.9, к.2, ПСТГУ, приемная комиссия факультета Дополнительного образования. Подать документы можно лично или по электронной почте е-mail: fdo@pstgu.ru

Подробная информация о Программах подготовки церковных специалистов размещена на сайте pstgu.ru.

Телефон для справок: (495) 646-71-43, (903) 227-74-15. Адрес электронной почты fdo@pstgu.ru.