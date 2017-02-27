ПВПК «Александр Невский» отметил на 15-летний юбилей

21 февраля 2017 года в Уфе состоялось торжественное мероприятие в честь 15-летия ПВПК «Александр Невский».

Один из самых известных военно-патриотических клубов республики поздравили глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы РБ М.М. Галиуллин, замминистра молодёжной политики и спорта РБ А.В. Новиков, военный комиссар Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы полковник В.В. Горохольский, зам. председателя совета ветеранов Орджоникидзевского района Уфы полковник в отставке Ж.Х. Стамбулиди, а также почётные гости – ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн, родители воспитанников и выпускники клуба.