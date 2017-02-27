ПВПК «Александр Невский» приглашает на юбилей

Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский» приглашает гостей и жителей Уфы на праздничный концерт в честь 15-летия Православного военно-патриотического клуба «Александр Невский».

Клуб был основан 27 января 2002 года протоиереем Виктором Ивановым при Свято-Пантелеимоновском храме г. Уфы. Курсанты ПВПК «Александр Невский» неоднократно становились победителями и призёрами городских, республиканских, региональных и российских соревнований в различных видах спорта. Его выпускники успешно проходят службу в частях ВДВ, Спецназа ГРУ, морской пехоты.

Среди приглашенных на праздник в честь юбилея клуба начальник отдела Военного комиссариата РБ по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы Владимир Викторович Горохольский, Министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванович Иванюта, Председатель Cовета по государственно-конфессиональным отношениям при Президенте РБ Вячеслав Петрович Пятков, глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Мударисович Галиуллин.

Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных войн.

В программе концерта: рок-группа «Год змеи», протоиерей Виктор Иванов (авторская песня), протодиакон Максим Коробицин. Также выступят курсанты ПВПК АН, ПВПК Добрыня, ПВПК Даниил Московский с исполнением приемов боевого самбо, акробатики, высотной и строевой подготовки.

Праздничный концерт состоится 21 февраля 2017г. в ДК «Химик» г.Уфы, в 18.00.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.