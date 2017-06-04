ПВПО «Александр Невский» приглашает на военно-полевой выход «Штурм»

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона

Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский»

с 14 по 28 июля 2017 г.

 

приглашает юношей и девушек

на военно-полевой выход

«Штурм»

10 – 17 лет детская группа, 18 лет и старше взрослая группа.

Количество участников не ограниченно.

Предварительный сбор 4 и 11 июля в 19.00 в помещении воскресной школы Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы (ул. Архитектурная 7)

По интересующим вопросам обращаться к руководителю ПВПО «Александр Невский» протоиерею Виктору Иванову (моб.тел.: 8-917-440-42-10)