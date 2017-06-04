ПВПО «Александр Невский» приглашает на военно-полевой выход «Штурм»

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский»
с 14 по 28 июля 2017 г.
приглашает юношей и девушек
на военно-полевой выход
«Штурм»
10 – 17 лет детская группа, 18 лет и старше взрослая группа.
Количество участников не ограниченно.
Предварительный сбор 4 и 11 июля в 19.00 в помещении воскресной школы Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы (ул. Архитектурная 7)
По интересующим вопросам обращаться к руководителю ПВПО «Александр Невский» протоиерею Виктору Иванову (моб.тел.: 8-917-440-42-10)