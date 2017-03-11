Расписание ТАИНСТВА СОБОРОВАНИЯ в Великий пост - 2017 в г.Уфе

По традиции, во время продолжительных постов в храмах проходит Таинство Соборования или Елеосвящения. В связи с высоким темпом современной городской жизни, не все могут поучаствовать в нем в удобное для себя время. Предлагаем доступное на данный момент раписание совершения этого Таинства в г.Уфе и его пригородах (Вниманию настоятелей: сообщайте о возможных иземенениях!):
5 марта (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор
8 марта (среда) в 11.00 Пророко-Илиинский храм
8 марта (среда) в 12.00 Покровский храм
8 марта (среда) в 15.00 Воскресенский собор
8 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
10 марта (пятница) в 17.00 Спасский храм
11 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
11 марта (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской
15 марта (среда) в 15.00 Воскресенский собор
15 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
18 марта (суббота) в 11.00 Сергиевский собор
18 марта (суббота) в 12.00 Покровский храм
18 марта (суббота) в 12.00 Пророко-Илиинский храм
18 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
22 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
25 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы
25 марта (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской
26 марта (воскресенье) в 12.00 Пророко-Илиинский храм
26 марта (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор
29 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
1 апреля (суббота) в 10.00 Воскресенский собор
1 апреля (суббота) в 10.00 Сергиевский собор
1 апреля (суббота) в 10.00 Спасский храм
1 апреля (суббота) в 11.00 Пророко-Илиинский храм
1 апреля (суббота) в 12.00 Покровский храм
1 апреля (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
1 апреля (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской
5 апреля (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
6 апреля (четверг) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской
8 апреля (суббота) в 10.00 Воскресенский собор
8 апреля (суббота) в 12.00 Покровский храм
8 апреля (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы
9 апреля (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор