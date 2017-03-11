Расписание ТАИНСТВА СОБОРОВАНИЯ в Великий пост - 2017 в г.Уфе

По традиции, во время продолжительных постов в храмах проходит Таинство Соборования или Елеосвящения. В связи с высоким темпом современной городской жизни, не все могут поучаствовать в нем в удобное для себя время. Предлагаем доступное на данный момент раписание совершения этого Таинства в г.Уфе и его пригородах (Вниманию настоятелей: сообщайте о возможных иземенениях!):

 

5 марта (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор

 

8 марта (среда) в 11.00 Пророко-Илиинский храм

8 марта (среда) в 12.00 Покровский храм

8 марта (среда) в 15.00 Воскресенский собор

8 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

10 марта (пятница) в 17.00 Спасский храм

 

11 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

11 марта (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской

 

15 марта (среда) в 15.00 Воскресенский собор

15 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

18 марта (суббота) в 11.00 Сергиевский собор

18 марта (суббота) в 12.00 Покровский храм

18 марта (суббота) в 12.00 Пророко-Илиинский храм

18 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

 

22 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

25 марта (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

25 марта (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской

 

26 марта (воскресенье) в 12.00 Пророко-Илиинский храм

26 марта (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор

 

29 марта (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

1 апреля (суббота) в 10.00 Воскресенский собор

1 апреля (суббота) в 10.00 Сергиевский собор

1 апреля (суббота) в 10.00 Спасский храм

1 апреля (суббота) в 11.00 Пророко-Илиинский храм

1 апреля (суббота) в 12.00 Покровский храм

1 апреля (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

1 апреля (суббота) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской

 

5 апреля (среда) в 18.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

6 апреля (четверг) в 15.00 храм св.блж. Матроны Московской

 

8 апреля (суббота) в 10.00 Воскресенский собор

8 апреля (суббота) в 12.00 Покровский храм

8 апреля (суббота) в 14.00 Кафедральный собор Рождества Богородицы

 

9 апреля (воскресенье) в 18.00 Сергиевский собор