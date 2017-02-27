Республиканский этап конкурса "Пасхальное яйцо - 2017" пройдет в Мелеузе

По благословению митрополита уфимского и Стерлитамакского НИКОНА Башкортостанская митрополия принимает участие в Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества "Пасхальное яйцо - 2017", приуроченном к празднику Воскресения Христова.

Воспитанники Воскресных школ Башкортостанской митрополии, с благословения епископа Салаватского и Кумертауского НИКОЛАЯ, встретятся 29 января 2017 года в 15-00 в Воскресной школе «Ковчег» при Богородице-Казанском храме г. Мелеуза.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке ниже

Положение конкурса