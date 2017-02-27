Рождественское представление прошло в ВШ Свято-Троицкого храма Белорецка

8 января 2017 года по благословению благочинного 3-го Белорецкого округа настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Петра Кулинича в Детской православной школе во имя святых Кирилла и Мефодия Свято-Троицкого храма г.Белорецк состоялась рождественская театральная зарисовка по притче в стихах Вадима Словцова «Портрет души», подготовленная и исполненная театральной студией «Благовест» (воспитанники ВШ) под руководством Кусковой Екатерины Борисовны.

Праздничное мероприятие открыл настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Петр Кулинич.

После представления Максимова Яна, Ковалева Арина исполнили песни «Яркая звездочка на небе горит» и «Чудокартинка». А в завершение Анастасия Нургелеева с Яной и Ариной выступили с праздничным танцем.

Андрей Еркин

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beloretsk.blagochin.ru / епархия-уфа.рф