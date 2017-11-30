"Русские забавы" всё-таки состоялись!

24 сентября 2017 г. на территории Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский» провело очередное спортивно-массовое мероприятие «Русские забавы», можно сказать, экспромтом. Но, всё по порядку.

Готовилось много различных точек для проведения праздника и желающих, как обычно, собиралось не мало. Но в сам день проведения «Забав» пошёл нудный моросящий, да ещё и холодный дождь. И на телефоны ответственных по празднику стали звонить родители детей, что, мол, боятся, как бы дети не простыли, не заболели. Пошли навстречу – дали отбой мероприятию, но решили провести шахматно-шашечный турнир.

А к запланированному времени «Русских забав» стал собираться народ, который не знал об отмене. Вследствие чего, пришлось снова расставлять инвентарь и быстро обустраивать праздничные точки. И все справились!

Приветственные слова, общая молитва, разминка, а дальше… Рукоборье, стрельба из страйкбольного оружия, разборка-сборка ММГ АК-74, метание ножей и сапёрных лопаток в мишень, гири, подтягивание и разные силовые упражнения на турниках, стенка на стенку и братание. А силушку богатырскую можно было подкрепить вкусной выпечкой и горячими напитками.

В завершение – множество положительных эмоций и общее фото тех, кто дошёл до конца!

фото по ссылке

Пресс-служба ПВПО "Александр Невский"