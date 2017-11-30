Сергиевский исторический собор г.Уфы отметил престольный праздник

8 октября 2017г., в день преставления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, Сергиевский исторический собор Уфы отметил престольный праздник.
Богослужение возглавил настоятель собора протоиерей Евгений Шерышев, которому сослужили священники собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Максим Коробицын.
После Божественной Литургии состоялся крестный ход вокруг храма и праздничный молебен преподобному Сергию
У собора была развернута благотворительная ярмарка поделок прихожан.
фото В.Князева