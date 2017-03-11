СГКО при Главе РБ проведет совещание по профилактике экстремизма

15 марта 2017 года в с. Аскарово Абзелиловского района Республики Башкортостан Совет по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ проводит рабочее совещание органов власти с представителями традиционных конфессий и общественных объединений по профилактике проявлений религиозного экстремизма и терроризма и практике взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными объединениями.

В совещании примут участие представители руководства Республики Башкортостан, духовные лидеры традиционных конфессий, руководители и члены Комиссий по государственно-конфессиональным вопросам и взаимодействию с религиозными организациями администраций ГО г. Сибай, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского, Абзелиловского, Бурзянского, Учалинского, Белорецкого муниципальных районов, представители общественных объединений и молодежных организаций, священнослужители мусульманского и православного духовенства данных районов.

Для участия в работе совещания также приглашены представители научных кругов, Башкирского государственного университета, БГПУ им. М.Акмуллы, органов прокуратуры и правоохранительных структур.

Начало совещания в 10.00 в здании МБУ районный дом культуры с. Аскарово, ул. Ленина, 43.