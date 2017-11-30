Шахматный турнир ВШ митрополии «Под державным Покровом - 2017» пройдет в Стерлитамаке

29 октября(воскресенье)2017г. в помещении ЦДР «Спас» при Никольском кафедральном соборе г.Стерлитамака состоится VIII шахматный турнир среди команд Воскресных школ Башкортостанской митрополии «Под державным Покровом - 2017».

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении VIII командного шахматного турнира

«Под державным Покровом – 2017» в г. Стерлитамак

среди Воскресных школ Башкортостанской митрополии

1. Цели и задачи

Соревнование проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Никона, митрополита Уфимского и Стерлитамакского, в соответствии с Положением «О деятельности воскресных школ (для детей), утвержденным решением Священного Синода Русской Православной Церкви «25» декабря 2012 г. (Журнал № 125), а также в соответствии с Распоряжением-рекомендацией Высокопреосвященнейшего митрополита Никона по Уфимской епархии от 11.10.2012 (№ 113) об организации шахматных кружков при Воскресных школах.

Данное шахматное соревнование, которое проводится ежегодно, направлено на достижение следующих целей:

развитие и популяризация шахматных кружков при Воскресных школах;

воспитание активной и многогранной личности юного христианина – воспитанника Воскресной школы;

создание интеллектуальной среды в Воскресных школах, способствующей повышению качества учебно-воспитательной работы и, в частности, противодействию пагубной зависимости детей от компьютерных игр;

определение лучшей команды шахматистов среди детских воскресных школ Башкортостанской митрополии с вручением переходящего Кубка.

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований

Общее руководство подготовкой соревнования осуществляется Отделом воскресных школ Уфимской епархии.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ответственного за координацию шахматных кружков при Воскресных школах протоиерея Вадима Гупало (г. Стерлитамак), сот. тел. 8-903-356-03-15, 8-917-761-77-51 E-mail: ovgupalo@yandex.ru

3. Сроки и место проведения соревнований

Соревнование проводится 29 октября 2017г., в воскресенье, в течение одного дня в помещении Центра духовного развития детей и молодежи «Спас» при Свято-Никольском кафедральном соборе г. Стерлитамак (ул. Калинина, 69; 2-й этаж).

Регистрация команд с 12.00 до 12.45. Начало соревнования в 13.00. Награждение – в 17.00

Во время проведения соревнования будет организовано чаепитие, для иногородних участников – ужин перед отъездом.

Для детей и сопровождающих из г. Уфы епархиальным Отделом воскресных школ возможно будет организован автобус до Стерлитамака и обратно. Справки по телефону 8-927-341-89-66 (священник о. Михаил Визгалов).

4. Участники соревнования

К участию в соревнованиях допускаются команды детских Воскресных школ Башкортостанской митрополии, но не более двух команд от одной Воскресной школы.

Состав команды: четыре участника до 14 лет (включительно) + руководитель команды (сопровождающее лицо). Руководителем команды может быть один из родителей или сотрудник Воскресной школы. У нескольких команд из одного города может быть один руководитель. Руководитель команды следит за поведением детей во время соревнования. Команды без руководителя к участию в соревновании не допускаются.

К участию в соревновании допускаются шахматисты без рейтинга и с российским рейтингом до 1200. Во внимание принимается самое последнее по времени значение рейтинга по классическим и по быстрым шахматам. Все участники соревнований должны твердо знать азы шахмат (как ходят фигуры, элементарные правила).

Каждая команда вносит пожертвование – 400 руб. на расходы по проведению турнира.

Форма одежды как на официальных мероприятиях. Мальчики – рубашка, классические брюки; девочки – блузка, юбка или платье. Вторая обувь обязательна.

Все участники заявленной команды обязательно должны быть воспитанниками одной Воскресной школы.

Убедительная просьба к директорам воскресных школ и руководителям команд: не привлекать к участию в соревновании посторонних лиц, не занимающихся в настоящее время в Воскресной школе! Иначе само соревнование потеряет свой смысл, поскольку главной целью проведения подобных турниров является развитие и популяризация шахматных кружков при Воскресных школах.

5. Предварительная заявка

Для того чтобы организаторы могли подготовить нужное количество инвентаря для проведения турнира и напечатать таблички команд, необходимо прислать на эл. почту ovgupalo@yandex.ru предварительную заявку, в которой нужно указать количество команд от данной Воскресной школы, телефон контактного лица, информацию об участниках: фамилию, имя, день, месяц и год рождения.

Предварительные заявки на участие подаются до 27 октября 2017 г. Наличие предварительной заявки обязательно! В случае подачи предварительной заявки после указанного срока участие в турнире не гарантируется.

Cписок зарегистрированных участников будет опубликован на сайте spas.ortox.ru

6. Система проведения соревнований и регламент.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 6 туров с применением компьютерной жеребьевки. Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику.

Участники команды рассаживаются по доскам в порядке, оговоренном при регистрации перед началом соревнования.

7. Определение победителей.

Команды-призеры определяются по наибольшей сумме набранных командных очков. В случае равенства очков учитываются дополнительные показатели: общая сумма очков, набранных членами команды; командный коэффициент Бухгольца; личная встреча команд.

8. Награждение.

Команда-победительница награждается переходящим Кубком, который будет храниться в Воскресной школе до следующего командного турнира воскресных школ. Воскресная школа, команда которой победит в турнире «Под державным Покровом – 2017», обязана вернуть переходящий Кубок на турнир «Пасхальная весна – 2018» (г. Уфа, 1 мая).

Команды-призеры, занявшие I, II и III места, награждаются грамотой, книгой по шахматам, журналом для воскресной школы. Участники команд-призеров награждаются личными грамотами и медалями.

Команда, впервые принявшая участие в командном турнире Воскресных школ, награждается журналом для воскресной школы, участники команды – шахматными значками.

Руководителям всех команд, независимо от результата, вручаются официальные благодарственные письма (при наличии печати Отдела воскресных школ Уфимской епархии).

Всем участникам соревнования вручаются призы за участие.

Итоговая таблица результатов турнира и фотоальбом будут опубликованы на сайте spas.ortox.ru

9. Финансовые расходы

Расходы по награждению призёров и участников, и судейство - за счет пожертвований участников; канцелярские расходы и оргтехника, обеспечение инвентарем (шахматы, часы) возлагаются на Центр духовного развития детей и молодежи «Спас» (г. Стерлитамак).

Все расходы по командированию команды (четырех участников) и руководителя команды несут командирующие их приходы или родители детей (по согласованию).

10. Безопасность участников

За обеспечение безопасности участников ответственность несут организаторы соревнования и руководители команд.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.