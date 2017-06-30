Служение митр. НИКОНА накануне Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной

18 марта 2017г., накануне Неделй 3-й Великого поста, Крестопоклонной, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением Зои Закировой.

В конце Великого Славословия, под пение "Святый Боже...", для поклонения верующих был изнесен Крест Господнь.

Владыка совершил помазание верующих св.елеем от лампады, горящей перед вынесенным Крестом.

свящ. К.Новиков

фото А.Балашова