Служение митр. НИКОНА накануне праздника Входа Господня в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим

Общее воскресение прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, победы символы держа, Тебе, Победителю смерти, восклицаем: "Осанна в Вышних! Благословен идущи...