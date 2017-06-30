Служение митр. НИКОНА накануне праздника Входа Господня в Иерусалим

08 апреля 2017г., накануне Великого двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН совершил праздничное Всенощное бдение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой.
После Полиелея митрополит НИКОН освятил Вайя - распустившиеся ветви деревьев, вербы - знаки победы Господа Иисуса Христа над смертью. Затем Владыка помазал верующих елеем от лампады, горящей перед иконой праздника.
свящ.К.Новиков
фото ипод.А.Балашова