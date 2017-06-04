Служение митр. НИКОНА в день ВСЕХ СВЯТЫХ

11 июня 2017г. в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском храме Смоленской иконы Божией Матери. Владыке сослужило соборное духовенство. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением.

За усердное служение Церкви Христовой, по ходатайству митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ Благочинного 6-го, Тимашевского, округа Уфимской епархии, настоятеля уфимского храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Александра АБРАМОВА удостоил богослужебной награды – ПАЛИЦЫ, которую и возложил на него на Малом входе митрополит НИКОН.

После Литургии митрополит НИКОН возглавил праздничный молебен, а затем обратился к верующим с проповедью.

свящ.Константин Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова