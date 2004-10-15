Служение митр. НИКОНА в праздник Входа Господня в Иерусалим

09 апреля 2017г., в Неделю 6-ю Великого поста, ваий, цветоносную, Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН совершил праздничную Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой.

После заамвонной молитвы митрополит НИКОН совершил славление празднику и освятил Вайя - распустившиеся ветви деревьев, вербы - знаки победы Господа Иисуса Христа над смертью.

Затем Владыка обратился к верущим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова