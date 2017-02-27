Служение митр. НИКОНА в Рождество Христово [2017]

07 января 2017г. в Великий двунадесятый праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Глава Башкортостанской митрополии, Высокопреосвященнейший Митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил торжественную ночную Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением З.Закировой.

После чтения Евангелия владыка митрополит огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, а затем слова поздравления православным Башкортостана с Рождеством Христовым от Главы региона Р.З.Хамитова.

На запричастном стихе было оглашено Рождественское послание митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА.

По завершении Божественной литургии было совершено славление празднику Рождества Христова.

После богослужения владыка НИКОН обратился к верующим с проповедью.

Традиционно богослужение собрало большое количество молящихся.

С наступлением утра храм вновь был полон, вплоть до окончания вечернего богослужения.

ТК "БСТ" Осуществлялась прямая трансляция ночного богослужения, которое комментировали клирик собора свящ.Константин Новиков и телерадиоведущий Трофим Татарников.

свящ.Константин Новиков

фото Михаила Ергина