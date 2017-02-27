Служение митр.НИКОНА на кануне Недели о блудном сыне

11 февраля 2017г., накануне Недели о блудном сыне, Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение.

За богослужением исполнялись покаянные песнопения: 136 псалом и «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче».

После Полиелея Владыка помазал верующих свв. елеем от лампады, горящей перед иконой праздника.

Митрополит НИКОН совершил посвящение звонаря собора Владимира Касенкина в чин иподиакона.

Свящ.К.Новиков

фото А.Балашова