Служение митр.НИКОНА на Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2017 г. в Великий двунадесятый праздник Воздви́жения Честно́го и Животворящего Креста Господня, в одноименном уфимском храме митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию.

Владыке сослужил настоятель храма, руководитель Епархиального Отдела по религиозному образованию и катехизации, митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин, духовенство храма. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением Зав. канцелярией епархии соборного диакона Дионисия Коржа.

По совершении Божественной литургии, Владыка возглавил праздничный молебен, Крестный ход вокруг храма и поклонение Честному Кресту.

Затем митрополит НИКОН обратился к верующим с проповедью

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова