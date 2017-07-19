Служение митр.Никона накануне дня свв. апп. ПЕТРА и ПАВЛА

11 июля 2017г., накануне праздника в честь святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла и прп. Паисия Святогорца (+1994), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в Петропавловском храме п.Кудеевский Иглинского р-на Башкортостана.

Владыке сослужил настоятель храма игумен Савва (Бабин), Благочинный 8-го, Иглинского, округа епархии протоиерей Николай Туктаров, соборное духовенство. Пел мужской хор под управлением Начальника канцелярии епархии диак.Дионисия Коржа.

После чтения Евангелия Владыка помазал верующих св. елеем от лампады, горящей перед иконой праздника и ковчегом с частицей мощей св.апостола Павла.

По окончании богослужения митрополит Никон обратился к прихожанам и богомольцам из других приходов со словом проповеди.

После богослужения Владыка отправился в п.Ивано-Казанка для осмотра строящегося храма в честь равноап.Марии Магдалины

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова