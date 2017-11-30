21 августа 2017г., накануне Недели 20-й по Пятидесятнице, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой
свящ.К.Новиковфото А.Балашова
Служение митр.НИКОНА накануне Недели 20-й по Пятидесятнице
21 августа 2017г., накануне Недели 20-й по Пятидесятнице, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой