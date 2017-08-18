Служение митр.НИКОНА накануне Недели 7-й по Пятидесятнице

22 июля 2017г. накануне Недели 7-й по Пятидесятнице, в ходе визита в Белорецкое, Тирлянское и Учалинское Благочиния (3-е, 13-е и 15-е), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в храме Вознесения Господня с.Вознесенка Учалинского р-на Республики Башкортостан (3-е, Белорецкое, благочиние). Владыке сослужило духовенство благочиния. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Владыку в поездке сопровождает Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов. Пел хор под управлением Рустика Губайдуллина.

Для почитательного поклонения верующих на время богослужения в храме находился ковчег с частицами мощей Уфимских святых.

После чтения Евангелия, митрополит НИКОНА совершил помазание верующих св.елеем от лампады праздника.

После богослужения Владыка обратился к богомольцам с проповедью.