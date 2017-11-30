Служение митр.НИКОНА накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы

13 октября 2017г., накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил торжественное Всенощное бдение в Покровском храме с. Дмитриевка Уфимского р-на Башкортостана (Тимашевское благочиние).

Владыке сослужил настоятель храма протоиерей Сергий Ушаков и уфимское духовенство.

Завтра, 14 октября, в сам день праздника, митрополит НИКОН возглавит торжества по случаю 200-летия Покровского храма*** г.Уфы

свящ.К.Новиков

фото: А.Балашов



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Покровский храм (ул. Мингажева д.4) – старейшая из действующих православных церквей в городе Уфе. Он построен в 1814-17 гг. на месте более древних деревянных церквей. Храм глубоко почитаем верующими города, как один из немногих уцелевших в годы советского лихолетья. Именно в Покровском храме сохранилось много деталей старины (предметов охраны), которых нет в других церквах Уфы: первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные клееные гобелены на библейские темы в храмовой части, кованные оконные решётки, вмурованные во время возведения кирпичных стен, литые ступени крыльца. И наконец – сам архитектурный облик, выдержанный в лучших традициях русского классицизма, заставляет гордиться наш город этим маленьким шедевром отечественного зодчества начала XIX века.

2017 году памятник архитектуры и истории города Уфы, единственная церковь Уфимской епархии Русской Православной Церкви, которая в охранном постановлении именуется «Покровская церковь с интерьером», отмечает 200-летие со дня постройки.

14 октября 2017г. торжественное богослужение, посвящённое празднику Покрова Божией Матери и знаменательному для храма и всего города юбилею, возглавит Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН. Начало в 9.00 час.