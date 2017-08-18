Служение митр.НИКОНА накануне праздника в честь КАЗАНСКОЙ иконы Божией Матери

20 июля 2017г. накануне праздника в честь Казанской иконы Божией Матери, митрополит НИКОН возглавил Всенощное бдение в Свято-Троицком храме г.Белорецк. Владыке сослужили о.о.Благочинные: Белорецкого округа - протоиерей Петр Кулинич, Тирлянского округа - протоиерей Михаил Федоров, первый соборный протодиакон Максим Коробицын, местное и столичное духовенство. Пел хор под управлением Рустика Губайдуллина. Избранные части богослужения пел народ Божий под руководством духовенства.

После Полиелея митрополит НИКОН помазал верующих св.елеем от лампады, горящей перед праздничной иконой.

В течении богослужения Владыка присоединялся к хору в качестве певца и канонарха.

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью о Казанской иконе Божией Матери.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова