Служение митр.НИКОНА в 1-ю субботу Великого поста

4 марта 2017г., в субботу 1-й седмицы Великого поста и день памяти св. вмч. ФЕОДОРА ТИРОНА, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию по чину свт.Иоанна Златоуста в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило соборное духовенство. Пел хор под управлением З.Закировой.

После освящения Св.Даров, митрополит НИКОН рукоположил иподиакона Ярослава АНТИПИНА во диакона к кафедрльному собору Рождества Богородицы.

После богослужения Владыка обратился к верущим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото прот.Е.Степаненко