Служение митр.НИКОНА в День СВЯТОГО ДУХА

05 июня 2017г., в День СВЯТОГО ДУХА, второй день праздника СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Покровском храме г.Уфы. Владыке сослужил Руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с РА, МЧС и Нацгвардией, настоятель храма протоиерей Александр Данилов, местное и соборное духовенство.

После богослужения митрополит НИКОН обратился к богомольцам с проповедью и поздравил отца настоятеля с 50-летним Юбилеем, который о. Александр отметил на днях.

За усердное служение Церкви христовой и в связи с 50-летним Юбилеем, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН наградил Руководителя Епархиального отдела по взаимодействию с РА, МЧС и Нацгвардией, настоятеля Покровского храма г.Уфы протоиерея Александра Данилова АРХИЕРЕЙСКОЙ ГРАМОТОЙ.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова и З.Петровой