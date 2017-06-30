Служение митр.НИКОНА в Лазареву субботу

08 апреля 2017г., в Лазареву Субботу, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную Литургию. Старший священник храма иерей Алексий Семенов; первый соборный протодиакон Максим Коробицын, столичное духовенство. Пел хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Д.Коржа.

За усердное служение Церкви Христовой, по ходатайству митрополита Никона, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ удостоил старшего священника храма иерея Алексия Семенова сана ПРОТОИЕРЕЯ, в который и возвел его Владыка на Малом входе.

После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова