Служение митр.Никона в На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

18 января 2017г., в На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы, возглавил Царские часы с чтением Апостола и Евангелия, Изобразительны, Великую вечерню с Литургией св. Василия Великого а также Великое освящение воды.

Митрополиту НИКОНУ сослужило соборное духовенство. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением З.Закировой.

После сугубой ектеньи Владыка вознес молитву о мире на Украине.

По окончании богослужения Владыка митрополит обратился к верующим с проповедью.

свящ.Константин Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова