Служение митр.НИКОНА в Неделю 17-ю по Пятидесятнице и в День своего рождения

01 октября 2017г. в 17-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора.

Сегодня митрополит НИКОН отмечает День своего рождения.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка НИКОН!

От всей души поздравляем Вас с Днем Вашего рождения!

Сегодня Вы возносите благодарственные молитвы Творцу всяческих, призвавшего Вас в чудный Свой Свет: не только от бытия в бытие, но и в величайшую степень Священства.

Присоединяясь к Вашим святым молитвам, усердно желаем Вам доброго здравия, долгоденствия, радости о Господе - Промыслителе Мира, и всяческих успехов в трудах на Божией ниве!

ИС ПОЛЛА ЭТИ ДЕСПОТА!

МНОГАЯ ЛЕТА!

Епархиальный совет