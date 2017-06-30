Служение митр.НИКОНА в Неделю 2-ю Великого поста

12 марта 2017г., в Неделя 2-я Великого поста, день празднования свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Покровском храме г.Уфы.

Владыке сослужил настоятель храма, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с РА и МЧС, духовник Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Башкортостанской митрополии, протоиерей Александр Данилов, а также духовенство столицы. Диаконский чин возглавил Первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел мужской хор по управлением Начальника епархиальной канцелярии диакона Дионисия Коржа.

После богослужения митрополит НИКОН обратился к богомольцам с проповедью.

Далее Владыка совершил литию на расположенной во ограде храма могиле почившего приснопамятного настоятеля храма и духовника епархии митрофорного протоиерея Николая СОКОЛОВА. За богослужением молились прихожане и почитатели почившего священнослужителя.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова