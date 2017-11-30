Служение митр.НИКОНА в Неделю 20-ю по Пятидесятнице

22 октября 2017г, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице и день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой.

Перед освящением Св.Даров митрополит НИКОН рукоположил диакона Алексия Васильева во священники к Михаило-Архангельскому храму п.Ишпарсово Стерлитамакского р-на.

После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото: А.Балашов