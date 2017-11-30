Служение митр.НИКОНА в Неделю 21-ю по Пятидесятнице

29 октября 2017г., в Неделю 21-ю по Пятидесятнице и день памяти мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением З.Закировой.

После освящения Св.Даров митрополит НИКОН рукоположил иподиакона Вячеслава Олесова во диаконы к храму в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» г.Уфы.

После богослужения Владыка обратился к верующим с прповедью.

свящ.К.Новиков

фото ипод.В.Корбашова