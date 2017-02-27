Служение митр.НИКОНА в Неделю о блудном сыне

12 февраля 2017г., в Неделю о блудном сыне, в день Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под руководством З.Закировой.

После освящения Св.Даров митрополит НИКОН совершил хиротонию иподиакона Владимира Касенкина во диакона к Кафедральному собору Рождества Богородицы.

Свящ.К.Новиков

фото А.Балашова