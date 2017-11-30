Служение митр.НИКОНА в Неделю пред Воздвижением

24 сентября 2017г., в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением и день памяти преподобного Силуана Афонского, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.Стерлитамака. Владыке митрополиту сослужил Управляющий Салаватской епархией епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ, а также местное и столичное духовенство. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын.

За богослужением молилась настоятельница Благовещенского женского монастыря г.Стерлитамака игумения Наталия (Ефремова) с сестрами.

После богослужения митрополит НИКОН обратился к верующим с проповедью.

фото Д.Ю.Кондрашова