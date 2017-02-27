Служение митр.НИКОНА в Неделю сыропустную

26 февраля 2016г., в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы.
После сугубой ектеньи, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.
Перед освящением Святых Даров митрополит НИКОН рукоположил диакона Анатолия Мальгина во священники к уфимскому храму великомученика Георгия Победоносца в Затоне.
По заамвонной молитве Владыка обратился к верующим с проповедью и для тех, кто не сможет быть в этот день вечером на Чине прощения, прочитал молитву о вступающих на поприще Великого поста.
свящ.Константин Новиков
фото А.Балашова