Служение митр.НИКОНА в праздник св.апп. ПЕТРА и ПАВЛА

12 июля 2017г., в праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла и день памяти прп. Паисия Святогорца (+1994), митрополит Уфимский и Сетрлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Петропавловском храме с.Нагаево Уфимского р-на. Владыке сослужил настоятель храма протоиерей Сергий Гречушкин и соборное духовенство. Пел мужской хор под управлением Начальника канцелярии епархии диак.Дионисия Коржа.

По окончании Литургии митрополит НИКОН возглавил Крестный ход вокруг храма и праздничный молебен свв. ап. ПЕТРУ и ПАВЛУ с присоединением молитвы об ограничении дождя.

Престольный праздник храма посетили представители городской Администрации: Замглавы Октябрьского района Артур Разилевич Гафаров и ачальник территориального отдела села Нагаево Виктор Николаевич Ковалец. Также на богослужении присуствовал Замглавы Иглинского района Евгений Михайлович Иванцов.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова и А.Балашова