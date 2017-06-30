Служение митр.НИКОНА в Субботу Акафиста

01 апреля 2017г. в Субботу Акафиста или праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.Стерлитамака. Владыке сослужило столичное и местное духовенство. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Олег Логинов.

После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

Затем митрополит НИКОН совершил обозрение храмов Стерлитамакского и Гафурийского районов Башкортостана.

Сегодня вечером Всенощное бдение накануне Недели 5-й Великого поста Владыка возглавит в Михаило-Архангельском храме п.Рощинский Стерлитамакского района.

Пресс-служба епархии

фото диак.Д.Коржа