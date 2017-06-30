Служение митрополита НИКОНА на Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2017г., в Великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы возглавил Вечерню с Божественной литургией свт.Иоанна Златоуста. Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел праздничный архиерейский хор под управлением З.Закировой.

На Вечерне Владыка митрополит читал паремии в честь Пресвятой Богородицы.

За усердное служение Церкви Христовой, по ходатайству митрополита Никона, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ удостоил соборного диакона Рустика Латыпова сана ПРОТОДИАКОНА, в который и возвел его Владыка на Малом входе.

По заамвонной молитве состоялся краткий праздничный молебен, а затем Владыка обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова